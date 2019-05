De Lëtzebuerger Fluchhafen ass déi lescht Jore staark gewuess, mat iwwer 4 Millioune Passagéier zejoert a bal erëm eng Millioun Tonnage am Cargo-Beräich.

Den zoustännege Minister François Bausch war en Donneschdeg de Moien an der Chamberkommissioun, fir d'Detailer ze presentéieren an no vir ze kucken.

Et gouf Konsens ënnert den Deputéiert, datt de Fluchhafen ekonomesch ganz wichteg ass, mä d'Entwécklung wär ganz schwiereg ze plangen.

D'Regierung strieft kee verréckte Wuesstem un, sot den Transportminister François Bausch. Wéi e Fluchhafen sech entwéckelt, wier extrem schwéier ze steieren. Wien däerf starten a landen, decidéiert net d'Regierung. Wa Slotten, also Landeméiglechkeete fräi sinn, muss een enger Fluchgesellschaft déi ginn. D'Demande reegelt also d'Geschäft an déi ass grouss den Ament. Aus der ganzer Groussregioun kommen d'Passagéier.

Fléien ass "in", soten d'Deputéiert en Donneschdeg de Moien. Mä et ass och problematesch fir de Klima. Dat weess de gréngen Transportminister. Kuerzstreckevollen, ënner 1000 Kilometer, ausser fir den Transit, ënnerstëtzt hie perséinlech manner. Den Zuch misst europawäit ausgebaut ginn.

D'Liewensqualitéit vun de Leit, déi ronderëm de Findel liewen, soll net leiden. 2.000 Nuetsvolle gouf et zejoert, knapp 6 Fluchbeweegungen an der Moyenne pro Nuecht. Et ginn Efforte gemaach, huet de Minister Bausch versprach. Zum Beispill sollen d'Redevancen, d'Fraisen, déi d'Airlines musse bezuelen, fir zum Beispill ze starten oder nuets ze fléien, an d'Luucht gesat ginn. Nuets soll et richteg deier ginn.

D'Pist um Findel muss jo och erneiert ginn, dat géif eng laang a komplizéiert Geschicht ginn, esou den LSAP-Deputéierten Yves Cruchten.

Dat dierft dann och en Impakt fir d'Passagéier an d'Fluchgesellschaften hunn. Well et jo just eng Piste gëtt.

An nuets a kuerz muss geschafft ginn.