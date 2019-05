Lëtzebuerg schafft “ganz proaktiv” mat der EU-Kommissioun zesummen, fir bis 2025 op ee permanenten TVA-System ze kommen.

Dat seet den DP-Finanzminister Pierre Gramegna am Zesummenhang mat der sougenannter TVA-Karussell-Fraude.

Pierre Gramegna iwwert TVA-Karussell Lëtzebuerg schafft “ganz proaktiv” mat der EU-Kommissioun zesummen, fir bis 2025 op ee permanenten TVA-System ze kommen.

D’lescht Woch hat e Konsortium vu Journalisten - dorënner Reporter.lu - bericht, wéi zanter Joren d’Steierverwaltungen an der EU all Joer ëm 50 Milliarden Euro bedru ginn.

Bedru ginn d’Steierverwaltungen, andeems Firmen an engem EU-Land, Bréifboitegesellschaften an aneren EU-Länner benotzen fir Suen vun de Steierverwaltungen zeréckzekréien, déi se ni abezuelt hunn.

„Effikass“ a „proaktiv“

Zu Lëtzebuerg ass och „Mol heiansdo“ eng Firma am Karussell-Circuit dran, seet de Pierre Gramegna. Mee Lëtzebuerg wier u sech net attraktiv fir déi Fraude, well den TVA Taux hei am Land dee niddregsten an der EU ass.

De Finanzminister betount awer: Lëtzebuerg wier trotzdeem staark mobiliséiert. D’administrativ Strofe si mi streng ginn an um penale wier en Text ënnerwee. Donieft géing d‘Administration de l’Enregistrement et des domaines och - Zitat - „ganz proaktiv“ mat den anere Memberstaaten zesummeschaffen.

Méi wéi eng Dosen Agente sinn am Service „Anti-Fraude“, wat „fir Lëtzebuerger Verhältnisser ganz vill“ wier. Donieft wier wéi gesot den „Déchêt fiscal“ zu Lëtzebuerg kleng wat weise géing datt „mir ganz effikass sinn“.

TVA-Harmoniséierung

Gréisst Verléierer vun der Karussell Fraude sinn aner EU-Länner wéi Däitschland. D’EU-Kommissioun huet am Moment eng Rei Proposen um Dësch fir „eventuell bis 2015“ en definitiven TVA-System op d’Been ze stellen an „do schafft Lëtzebuerg natierlech proaktiv mat“.

Reporter.lu hat geschriwwen, datt eng Propos vun der EU-Kommissioun de Montant vun der Fraude ëm 80% kéint reduzéieren. Dee System kéint awer mat sech bréngen, datt Lëtzebuerg zur Dréischeif vun der TVA-Fraude gëtt an e géing méi héich Käschte fir kleng- a Mëttelbetriber duerstellen.

Eng besser Léisung wier eng TVA-Wärung: Betriber an och d’Brigange géingen TVA-Mënz kréien a kee Cash méi mat deem se sech en Jetset Liewe bezuelen, wéi dat am Moment de Fall ass.