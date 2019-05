D'Klimapolitik vun der Regierung war um Donneschdeg Thema an der Chamber. Déi Lénk haten eng Aktualitéitsstonn ugefrot.

Déi Jonk waren iwwer déi sozial Netzwierker opgeruff ginn, virum Parlament ze manifestéieren, mä just e Grappvoll war komm. Déi Lénk wëllen d'Klimakris notzen, fir de System z'änneren. Et misst ee vum Modell ewech, wou den ekonomesche Wuesstem d'Politik diktéiert, sot den David Wagner.

AUDIO: Den David Wagner

Déi Lénk haten eng Resolutioun deposéiert, déi eng Klima-Urgence ausrifft. Just d'Piraten hu se ënnerstëtzt. D'Majoritéit huet eng eege Motioun op den Dësch geluecht, déi hirer Meenung no méi wäit geet.

D'CSV ass mam Asaz vun der Regierung net zefridden. D'Oppositiounspartei vermësst Konkretes. De Gilles Roth schwätzt vun engem "groussen, grénge Bluff".

AUDIO: De Gilles Roth

Déi gréng Ministere Carole Dieschbourg a Claude Turmes hunn dergéint gehalen. D'Regierungspolitik wär ganz ambitiéis.

AUDIO: De Claude Turmes

Pionéier an der Offallpolitik

D'Chamber steet hannert der Regierung fir eng "Null-Offall-Strategie" unzegoen a speziell Plastik ze vermeiden.

Am Parlament ass nom Debat iwwer d'Lëtzebuerger Klimapolitik iwwert d'Offall-Reduktioun diskutéiert ginn. Wat kann een do alles maachen? Do gouf et keng Polemik, mä Konsens.

Eng Rei Motioune goufe parteiiwwergräifend unanime ugeholl, wou d'Regierung de Réck gestäipt kritt fir effikass Mesuren. Motiounen zum Beispill vum CSV-Deputéierte Paul Galles an och vum gréngen Deputéierte François Benoy.

Lëtzebuerg soll Pionéier bleiwen an der Offall-Politik, am Recycléieren a sech och op europäeschem Niveau fir méi ambitiéis Ziler asetzen. Wéi gesot, d'Chamber steet do derhannert a wëll mat guddem Beispill virgoen.