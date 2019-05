Um Kierchbierg gouf en Donneschdeg am Nomëtteg e Kand ugestouss an tëscht Ouljen a Betzder war e Cyclist gefall.

Den Accident vum Cyclist war um CR134. Den Rettungshelikopter war op der Plaz, dee Blesséierte gouf an d'Spidol geflunn.

Géint 16.35 Auer war um Kierchbierg am Boulevard Konrad Adenauer e Kand ugestouss an och blesséiert ginn. Hei waren eng Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad op der Plaz.