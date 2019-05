D'Arméi, awer och d'Police, de CGDIS, d'Städtesch Busser, d'Ponts & Chaussées, d'Douane, de Prisong an de Centre de rétention haten Info-Stänn.

Tëscht dem 14. an dem 16. konnte sech déi Jonk aus dem Post-Primaire um Härebierg informéieren, wéi eng Optioune si fir d'Zukunft hunn.

Eng 550 Schüler hunn dovu profitéiert.

Offizielle Communiqué

Le Centre militaire accueille plus de 550 élèves des écoles post-primaires (16.05.2019)

Communiqué par: état-major de l'armée

En date du 14 et 16 mai 2019, l'armée luxembourgeoise a organisé au Centre militaire à Diekirch des journées d'information pour les élèves des écoles post-primaires. Plus de 550 élèves ont pu se renseigner sur les différents stands de l'armée, de Police Lëtzebuerg, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, du Service autobus de la Ville de Luxembourg, de l'Administration des ponts et chaussées, de l'Administration des douanes et accises ainsi que des établissements pénitentiaires et du centre de rétention.

Le ministre de la Défense, Françoise Bausch, s'est également rendu au Centre militaire le 16 mai afin de découvrir le programme proposé aux élèves. François Bausch s'est réjoui d'apercevoir le nombre important d'élèves qui s'intéressent aux carrières au sein de l'armée. Le ministre de la Défense souligne également les nombreux atouts de l'armée luxembourgeoise: «L'armée en tant qu'employeur offre aux soldats volontaires, aux militaires de carrière et au personnel civil une multitude de postes diversifiés et un cadre de travail motivant et valorisant. De plus le rôle social au profit des soldats volontaires, particulièrement la préparation à des emplois dans le secteur public ou privé, reste une des missions principales de l'armée luxembourgeoise et de ce fait l'armée offre des perspectives de développement personnel et professionnel.»

À côté des nombreux stands d'information, les élèves ont pu découvrir des expositions de matériels et de véhicules militaires. De plus, des démonstrations de l'armée et de la section canine de l'Administration des douanes et accises ont été proposées aux élèves.