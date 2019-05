Eng Fra an e Mann hu sech musse viru Geriicht veräntweren, well si vill ze séier mam Auto ënnerwee waren. Gefuerdert goufe Fuerverbueter ... mat Sursis.

Ënnert anerem mat zwee Automobilisten, déi am November schëtzeg ënnerwee waren, gouf sech en Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht befaasst. Op der N7 um Rouscht war viru 6 Méint e Mann mat 160 Kilometer an der Stonn vum Radar geblëtzt ginn, do wou 90 erlaabt ass; beim Rond-point zu Märel dann, wou ee 70 fueren däerf, hat de Radar bei enger Fra souguer 174 km/h ugewisen.

De Problem ass, dass et net déi 1. Kéier war, dass béid Pilote mat ze héijer Vitess erwëscht goufen. De Mann vun 38 Joer war am Mee zejoert schonn emol ze séier gefuer an d'Fra vun 28 Joer ewell am Juni 2016.

AUDIO: Vitessdelikter viru Geriicht: Rep. Eric Ewald

Deemools hat si e Protokoll kritt, woufir et dës Kéier op d'Geriicht goung. "Et gëtt der net vill, déi souvill ze séier si wéi Dir!", huet de Riichter de Moie gemengt. Als Erklärungsversuch huet d'Fra ze bemierke ginn, dass si Sträit mat hirem Frënd hat, e bësse genervt war an dunn ze séier gefuer wär. "Wann Der d'nächst Kéier genervt sidd, dann zielt eng Kéier bis 3 a kuckt op den Tacho!", sot de Riichter dozou. Wouropshin d'Fra gefrot huet, wéi et mat hirem Führerschäi wär; si bräicht deen. Well si virzejoert nach emol mat 65 amplaz vu 50 an donieft och eng Kéier beim Telefonéieren iwwert dem Fueren erwëscht gi war, huet de Riichter gemengt, si misst e bësse méi op de Code de la route oppassen.

De Vertrieder vum Parquet huet vun enger enormer Vitess vun der Fra geschwat, soudass hie sech am Ufank net sécher gewiescht wär, ob de Radar richteg fonctionnéiert hätt. Well si nach net sou al wär, awer scho fir d'drëtt mat der Justiz ze dinn hätt, géif vläicht méi e grondsätzleche Problem virleien. An Zukunft sollt si sech un de Code de la route halen, well d'Strofe soss séier méi héich géife ginn. Um Enn gouf e Fuerverbuet vun 9 Méint gefrot, "dës Kéier nach mat Sursis", wéi de Vertrieder vum Parquet betount huet.

"Ech hat en Häerzproblem", war iwwerdeems dem Mann seng Erklärung fir d'Vitess-Iwwerschreidung, déi hien net kontestéiert huet. Hien hätt e Medikament net geholl an Häerzklappen an dono Panik gehat; dofir hätt hien net un de Radar geduecht, mä séier heem gewollt. De Vertrieder vum Parquet huet deklaréiert, dem Mann seng Reaktioun vun deemools ze verstoen: Dee wär awer net eleng op der Strooss an hätt entweder eng Ambulanz ruffen oder awer Kollegen hien heemféiere loosse sollen. Verlaangt goufen e Fuerverbuet vu 6 Méint mat Sursis an eng ugemoosse Geldstrof.

D'Uerteel a béiden Affären ass fir de 7. Juni.