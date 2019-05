Ronn 6 Méint ass déi nei Regierung elo am Amt, historesch ass et schonn, dass et hei am Land eng Dräierkoalitioun gëtt, dat zwee mol hannereneen.

Eng Premiere fir de Grand Duché, och dass déi liberal Partei zwou Legislaturperioden hannereneen an der Persoun vum Xavier Bettel de Premier stellt. Déi Bloen hunn e Donneschdeg den Owend hiren Nationalkongress. D'Corinne Cahen steet am Interview Ried an Äntwert.