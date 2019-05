D’Lëtzebuerger Finanzplaz ass weiderhin den éischte Choix fir vill räich Däitsch, wann et drëms geet Steieren ze spueren.

Dat schreift d’Süddeutsche Zeitung e Freideg an engem Artikel op hirer Une, deen iwwerschriwwen ass mat "Reiche Deutsche zieht es nach Luxemburg". Recherche vun der Süddeutschen, dem NDR an dem WDR hätten erginn, dass 20 vun 100 räichen däitsche Bierger Betriber am Lëtzebuerger Handeslregister stoen hätten.

4 an en halleft Joer no de Revelatioune vum Lux-Leaks-Skandal géif sech deemno weisen, dass, och wann d’Lëtzebuerger Regierung eppes anescht behaapt, de Grand-Duché weiderhi mat extrem niddrege Steier-Tauxe géif lackelen.

Den EU-Wirtschaftskommissär Pierre Moscovici gëtt och zitéiert, dass mer hei am Land nach ëmmer Avantage fir eng aggressiv Steierplanung géifen ubidden.

D’Collaboratioun mat der Lëtzebuerger Regierung géif zwar zanter 2014 gutt harmonéieren, mä et wier nach net alles erleedegt, seet de Moscovici.

Am Artikel gëtt och d‘Beispill zitéiert vun enger Holding, déi der däitscher Milliardär-Famill Reimann gehéiert, där ënnert anerem Kaffi- an Hygien-Marken gehéiert. Déi Holding, déi hei am Land hire Sëtz huet, hätt am Joer 2017 ronn 388 Millioune Benefice gemaach. Dorobber hätt een awer just eppes iwwer 1 Millioun u Steieren bezuelt, manner also wéi en hallwe Prozent.