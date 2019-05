En neie Quartier soll hei op 10 Hektar entstoen, wouvun 83% der Stad gehéiert.

D'Stad Lëtzebuerg lancéiert een internationale Concours fir de Wunnquartier op der Areler Strooss, wou aktuell nach de Stadion steet. Dat huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Freideg de Moien annoncéiert.

An enger éischter Phas geet et elo drëms, datt Urbanisten Iddie fir dëse Projete erareechen. Maximum 15 ginn dann zréckbehalen, déi dem Gemengerot presentéiert, an da wärend 2 Wochen ausgehaange ginn, fir datt och d'Bierger se ze gesi kréien an hir Kommentare kënnen ofginn.

D'Propose vun den Urbaniste solle bis Enn vum Joer eragereecht ginn. Ufank 2021 soll de Gewënner vum Concours feststoen, ier dann de Projet gestëmmt an ausgeschafft muss ginn. D'Stad léisst den Urbanisten an enger éischter Phase fräi Hand - d'Densitéit oder d'Héicht sinn net virginn.