Och am Grand-Duché géif z.B. d'Zuel vu Planzen, Villercher an Insekten zréckgoen, esou 5 Lëtzebuerger Institutiounen.

Ronn annerhallef Woch no der Publikatioun vum UNO-Wëssenschaftsconseil sengem Rapport iwwert den Zoustand vun der Biodiversitéit hunn am spéide Freideg de Moien och 5 Lëtzebuerger Institutiounen an Associatiounen Alarm geschloen.

Och am Grand-Duché géif zum Beispill d'Zuel vu Planzen, Villercher an Insekten zréckgoen, dofir misst eise Gesellschafts- a Wuesstemsmodell a Fro gestallt ginn, huet et am Naturmusée geheescht.

No dësem Rapport géif et keng Ausried méi ginn, an och wann et eng kollektiv Verantwortung gëtt, misst d'Politik awer de Kader fir Changementer setzen.