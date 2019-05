Wéinst dem Manktem u Léierpersonal gräift den Educatiounsministère och fir d'Schouljoer 2019/2020 op Quereinsteiger zeréck.

Ween e Bachelor a Relatioun mat engem Schoulfach huet, kann deemno, no enger Formatioun, an der Grondschoul Cours halen.



Kandidature si bis de 24. Juni am Ministère anzereechen.

Schreiwes vum Educatiounsministère:

Le ministère de l'Éducation nationale recrute des détenteurs d'un bachelor en relation avec un des objectifs de l'enseignement fondamental (17.5.2019)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Tout comme pour l'année scolaire 2018-2019, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse recrute pour 2019-2020 des détenteurs d'un bachelor en relation avec un des objectifs de l'enseignement fondamental (Quereinsteiger). Ils pourront accéder, après la réussite d'une formation en cours d'emploi, à la fonction d'instituteur sous les mêmes conditions que les détenteurs d'un bachelor en sciences de l'éducation.

En effet, le nombre de candidats détenteurs d'un bachelor en sciences de l'éducation qui se sont inscrits en 2019 au concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur est inférieur au nombre de postes à disposition dans l'enseignement fondamental.

L'ouverture du recrutement aux détenteurs d'un bachelor en relation avec les objectifs de l'enseignement fondamental, introduite en 2018, permet de répondre à la pénurie de diplômés en sciences de l'éducation, tout en assurant un enseignement de qualité.

L'appel à candidatures s'adresse aussi aux candidats qui peuvent se prévaloir d'un diplôme d'études supérieures préparant à la fonction d'instituteur et qui n'ont pas encore réussi les épreuves préliminaires réglant l'admission au concours (ces épreuves visent à vérifier les connaissances en luxembourgeois, en français et en allemand). Peuvent également postuler les candidats qui ne se sont pas classés en rang utile lors du concours précédent (il existe un excédent de candidats pour enseigner dans le cycle 1 par rapport aux postes disponibles).

Les candidats doivent maîtriser les langues luxembourgeoise, française et allemande.

Retenus sur dossier, les candidats seront engagés en tant que chargés de cours (employé A2 avec un contrat à durée indéterminée) et participeront, durant leur première année de service, à une formation en cours d'emploi de 246 heures, offerte par l'Institut de formation de l'Éducation nationale (IFEN). La réussite de celle-ci leur permettra de se présenter au concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur habilité à enseigner aux cycles 2-4 et d'accéder à la fonction d'instituteur sous les mêmes conditions que le candidat détenteur d'un bachelor en sciences de l'éducation (épreuves préliminaires, classement en rang utile...).

Les candidatures sont à déposer jusqu'au 24 juin 2019 au plus tard. Le détail concernant le dossier de candidature et les modalités d'envoi sont disponibles sur le site du ministère : http://avis.men.lu/

Une réunion d'information concernant le déroulement du recrutement, les formations proposées par l'IFEN et les conditions d'accès à la fonction d'instituteur-fonctionnaire aura lieu le jeudi 23 mai 2019 à 19 heures sur le site Edupôle à Walferdange (salle Auditoire). Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent s'adresser au Service de l'enseignement fondamental du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: Madame Véronique Krier (+352) 247-85254, Monsieur Georges Strauss (+352) 247-85931