D’Legaliséierung vum Cannabis soll nach dës Legislatur kommen. Am Hierscht soll ee Konzept stoen awer nach kee Gesetzprojet.

De Gesondheetsminister Etienne Schneider an de Justizminister Felix Braz waren dës Woch op Visitt am Kanada, fir sech um kanadesche Modell ze inspiréieren. Et ginn awer och aner Modeller analyséiert, fir de beschtméigleche Lëtzebuerger ze fannen. Eng Task force ministérielle schafft déi elo aus. Am Kanada dierf een vun 18 Joer, respektiv jee no Provënz 19 Joer un legal consomméieren an 30 Gramm op enger Plaz kafen a maximal 30 Gramm bei sech hunn. Bei Mannerjäregen ass de Besëtz a Kanada ënner 5 Gramm depenaliséiert. Wéi et genee zu Lëtzebuerg wäert gereegelt ginn, ass nach net sécher.

Et war een sech och ee grousse Produktiounssite ukucken, wou alles ganz "high tech" gereegelt wier. Produktioun a Verkaf soll och zu Lëtzebuerg iwwer Lizenzen erlaabt ginn. „ Dat wäert awer net op engem Feld dobausse geschéien“ esou den Etienne Schneider e Freideg de Moien op engem Point Press. Am Kanada huet banne 6 Méint, wou d‘Gesetz a Kraaft ass, sech 43 % vum Maart op dee legale Wee verlagert. Zu Lëtzebuerg wäert just erlaabt ginn, u Residenten ze verkafen, et wëll een « Cannabis Tourismus » evitéieren. Wéinst all deene Reegelen a Kontrollen déi néideg sinn, wäerten d’Forces de l’ordre net manner Aarbecht kréien, esou de Justizminister Felix Braz.

Wann een d’Alterslimitt géif wéinst der Gefor vu Psychosen iwwer 18 eropsetzen, géif een Gefor lafen, dass di Jonk awer op de Schwaarzmaart ginn, wou Cannabis mat vill méi héijem THC-Gehalt verkaaft gëtt. Et wéilt een de Schwaarzmaart ënnerbannen an d’Strofen fir déi, déi u Mannerjärege verkafe wäerten, drastesch eropgesat ginn.

D’Suen déi vu Verkaf erakommen, sollen a Präventioun investéiert ginn.

Dat offiziellt Schreiwes vun den 2 Ministèren