De Raoni Metuktire, de bekannten Häuptling vun de Kayapo a Brasilien gëtt e Méindeg, 20. Mee vum Premier Xavier Bettel empfaangen.

De Raoni gëllt international als Symbolfigur fir den Erhalt vum Amazonas a vun den indigene Kulturen.

Xavier Bettel rencontrera le chef Raoni à Luxembourg (20.05.2019)

Communiqué par: ministère d'État Trente ans après ses premières visites en Europe, le grand défenseur de l'Amazonie, le chef indigène brésilien Raoni a entamé une tournée de trois semaines en Europe et s'arrêtera au Luxembourg, où il rencontrera le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel pour une entrevue en date du 20 mai 2019.

Le chef Raoni, chef des Kayapo, cherchera à alerter sur la déforestation de l'Amazonie et tenter de lever un million d'euros de fonds pour la protection de la réserve de Xingu, foyer de plusieurs communautés autochtones du Brésil. Poumon de la planète, l'Amazonie compte aujourd'hui un nombre impressionnant d'espèces, mais est confrontée de plus en plus aux menaces croissantes face aux exploitations forestières et industries agroalimentaires.

Le financement de la lutte contre la déforestation de l'Amazonie constitue donc un combat plus que jamais d'actualité et un enjeu vital pour les populations indigènes d'Amazonie. Ceci sera le sujet central de cette entrevue entre le chef Raoni et le Premier ministre, Xavier Bettel, à laquelle se joindra le ministre des Finances, Pierre Gramegna.

En effet, le Luxembourg à travers son expertise dans le domaine de la finance durable et climatique soutient aujourd'hui activement la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, et est aujourd'hui reconnu comme un centre de référence dans ce domaine au niveau mondial.

Le gouvernement s'est engagé à soutenir l'action climatique dans les pays en développement et une partie de l'aide au développement est réservée pour les projets forestiers. Dans le même but, le gouvernement a créé le «Forestry and Climate Change Fund» (FCCF) en 2017 ensemble avec des acteurs privés de la place financière. Ce fonds innovant vise à soutenir la bonne gestion des forêts secondaires d'Amérique centrale dans leur rôle de poumon de la planète.