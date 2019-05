E Freideg den Owend gouf ee Leefer an der Avenue Monterey an der Stad blesséiert, wéi et zu engem Sträit komm ass.

De Leefer war bei Rout iwwert d'Strooss gejoggt, wouropshin en an e Sträit mat engem Autoschauffer geroden ass. Dësen huet de Mann op eemol mam Aarm gepaakt an ass lass gefuer. De Mann gouf ronn 20 Meter matgeschleeft, wouduerch e blesséiert gouf an eng Partie Verstauchungen erlidden huet. De schëllege Chauffeur huet sech duerch d'Bascht gemaach. Seng Plackennummer ass allerdéngs bekannt.