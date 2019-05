An der Nuecht op e Samschdeg waren op der N7 op der Héicht vun der Houschter-Déckt an zu Dikrech Alkoholkontrollen.

Tëscht 22.30 Auer an 3 Auer e Samschdeg de Moie goufen dës Kontrolle vun der Police duerchgefouert, dat op der Houschter-Déckt, op der N7 an zu Dikrech an der rue Clairefontaine.

468 Automobiliste goufen engem Alkoholtest ënnerzunn. A 9 Fäll war d'Resultat positiv, 2 Persoune kruten de Führerschäin nach op der Plaz ofgeholl.