De Mann, deen eleng am Auto souz, ass aus bis elo ongekläerter Ursaach an enger schaarfer Lénkskéier tëscht Bënzelt an Ëlwen vun der Strooss ëmkomm.

En ass mat der Bäifuerersäit géint e Bam gerannt. Fir de Mann koum all Hëllef ze spéit. En ass nach op der Plaz verscheet. Den Accident ass géint 1.35 Auer an der Nuecht op e Sonndeg geschitt. D'Police vun Ëlwen huet d'Streck wärend den Opraumaarbechte fir de Verkéier gespaart. Op der Plaz waren nach de Samu Ettelbréck an d'Pompjeeë vun Ëlwen a Wäisswampech.