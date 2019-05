Zu Suessem, Sandweiler a Miersch huet d'Police um Sonndegmoie fréi 3 Führerschäiner mussen anzéien. Eng Automobilistin ass besonnesch negativ opgefall.

Zu Suessem ass um Sonndeg de Moien ëm 5.30 Auer een Auto gemellt ginn, deen an een Accident verwéckelt war. D'Fra am Gefier war staark alkoholiséiert. Si krut de Führerschäin ofgeholl. Wéi d'Police am Bulletin präziséiert, huet d'Fra um Wee op de Policebüro am Déngschtwon ënnert sech gemaach.

Och zu Sandweiler ass d'Police op eng Madamm gestouss, déi nawell déif an d'Glas gekuckt hat. Hir war net opgefall, datt si an ee Gruef gefuer war, an den Auto dobäi ferme beschiedegt hat. De Parechoc vum Auto war erofgerappt, déi riets Säit war zerbëlzt a si hat e Platten. D'Fra war nämlech am Auto ageschlof. Hire Führerschäin war se trotzdeem lass.

Zu Miersch krut dann och nach en Automobilist de Führerschäin ofgeholl, well den Alkoholpeegel ze héich war.