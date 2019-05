Tëscht 1.15 Auer a 5 Auer um Sonndeg de Moien, ware grouss Deeler vun der Stad ouni Stroum. Betraff waren ënnert anerem Deeler vum Kierchbierg.

Ma och z.B. am Neiduerf oder zu Bouneweg war wärend e puer Stonnen de Stroum fort. Op Nofro hi beim Stroumbedreiwer Creos krut RTL.lu dëse Stroumausfall bestätegt, ass dass een nach no der Ursaach vun der Pann sicht.

Weider Informatioune ginn et den Ament keng.

Dann hunn och nach Leit sech bei RTL gemellt a matgedeelt, dass et vun e Freideg op e Samschdeg schonn eng Stroumpann an der Gemeng Dippech gouf. Dat ganzt Duerf wier däischter gewiescht, keng Stroosseluucht wier méi gaangen.