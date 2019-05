Géint 14 Auer e Sonndeg de Mëtteg hat et zu Saassel an der Kircherstrooss gebrannt. Do stoung ee Chalet a Flamen.

D'Pompjeeë konnten d'Feier läschen an et gou keng Persoun beim Brand blesséiert. Op der Plaz waren den CIS vu Wëntger, den CIS vu Klierf, den CIS vu Wolz, den CIS vun Ëlwen an eng Ambulanz. © CIS Wëntger