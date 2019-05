Am Ganze sinn 3.479 Kandidate fir d'Sessioun 2019 ageschriwwen, dorënner 1.928 jonk Fraen an 1.661 jonk Männer.

Déi Chifferen huet den Educatiounsministère d'lescht Woch bekannt ginn.

Am Secondaire Classique trieden e Méindeg de Moien 1.684 Kandidaten un an am Secondaire Général sinn et am Ganzen 1.779. Donieft presentéiere sech och 16 Schüler, déi hir Première an Owescoursen suivéiert hunn. Et sinn dat 3 Fraen an 13 Männer.

Déi schrëftlech, mëndlech a praktesch Epreuve gi vun am Ganzen 1.224 Memberen aus deenen 198 Examenskommissiounen ausgewäert.