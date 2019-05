D'Police huet op Facebook gemellt, dass méiglecherweis Abriecher tëscht Habscht an der Kräizerbuch no engem Accident ze Fouss ënnerwee sinn.

Mat der Iwwerschrëft "Einbrecher auf der Flucht?" huet d'Police e Méindeg de Moien op Facebook op en Accident opmierksam gemaach.

Géint 7.00 Auer hat en däischterbloe Peugeot 607, an net wéi d'Police am Ufank gemellt hat e 508, mat franséische Placken um CR106b tëscht Habscht an der Kräizerbuch en Accident. D'Placke wiere gefälscht an d'Passagéier op der Flucht.

Méi ass net gewosst. Et soll een an där Géigend awer de Moment keng Leit mam Auto mathuelen.

Gutt 20 Minutte méi spéit, huet d'Police dunn op hirem Twitter-Account eng Foto vum accidentéierten Auto publizéiert.

Heute Morgen gegen 07.45 Uhr verunfallte ein dunkelblauer Peugeot 508 mit F-Etafeln zwischen Hobscheid und Kreuzerbuch. Kennzeichen gefälscht. Insassen geflüchtet. Info bitte an 113. Wie immer gilt der Aufruf, keine Anhalter mitzunehmen und wachsam zu bleiben. pic.twitter.com/d3B0Xk7YWI — Police Luxembourg (@PoliceLux) May 20, 2019

Sämtlech Informatioune si fir den 113.