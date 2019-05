Op Demande vun deenen zwou Gewerkschaften war e Méindeg eng Reunioun ënnert der Presidence vum Aarbechtsminister.

Dëst nodeems ArcelorMittal rezent bekannt ginn hat, d'Lëtzebuerger Sitten ze restrukturéieren. De Stolproduzent hätt e Méindeg, zimlech iwwerflächlech, déi grouss Linne vu senge Pläng presentéiert, huet et dono an engem Communiqué vum OGBL geheescht. Et géifen nach ëmmer vill Froen opstoen, sou d'Gewerkschaft. D'Direktioun vun ArcelorMittal hätt weder ee konkreten Datum nach genee Chifferen, wat eventuell Investissementer uginn, kënnen nennen. Déi Responsabel vum Konzern hätten donieft deklaréiert, dass si zu dësem Zäitpunkt och net kéinte soen, wéi een Impakt dës Restrukturatiounspläng op d'Aarbechtsplazen hätten.

Den LCGB huet no der Reunioun drop higewisen, dass de Konzern groussen ekonomesche Schwieregkeeten ausgesat ass, déi d'Sitten an d'Aarbechtsplazen hei am Land kéinten a Gefor bréngen. De Syndikat huet dowéinst op en neits en Appell gemaach, dass ee Consultant d'Organisatioun vum Konzern soll iwwerkucken. Sou eng Reorganisatioun géif nämlech ganz sécher en Ofbau vun Aarbechtsplaze mat sech zéien.

Och den OGBL ass eegenen Aussoen no iwwerzeegt dovun, dass déi eenzel Changementer, déi sech iwwert een Zäitraum vun 3 bis 5 Joer sollen zéien, op alle Fall ee seriöen Impakt op den Effektiv hunn. An dem Sënn fuerderen déi zwou Gewerkschaften en neien Tripartitesaccord, den iwwert den 1. Juli dëst Joer erausgeet, fir op all Eventualitéiten, déi mat dem Restrukturéierungsplang zesummen hänken, preparéiert ze sinn. Allerdéngs géif sech Direktioun vun ArcelorMittal engem neien Accord verschléissen, sou nach den OGBL, deen eegenen Aussoen no prett ass op all méiglech Modalitéiten a Moyenen zeréckzegräifen, fir een neien Accord zustanen ze kréien, den den zukünftege Besoinen vum Betrib géif entspriechen. Vum LCGB ass et nach d'Fuerderung, dass och de Site Diddeleng misst an engem neien Tripartitesaccord integréiert ginn, den no der Reprise vu Liberty House net méi ArcelorMittal gehéiert.