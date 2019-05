"Geklauten" Donnéeë wieren u reporter.lu geschéckt ginn, sou de Marc Goergen. „Mir hunn net op iergendwelleche geklaute Saache geschafft", sou reporter.lu.

D’Pirate wëlle viru Geriicht goen, well ee vun hire fréiere Mataarbechter Informatioune geklaut hätt, fir se duerno un den Onlinemagasinn Reporter.lu weiderzeginn. “Mir hunn elo matkritt, datt E-Mailen komplett erauskopéiert gi sinn, op USB-Stick a mir sinn am Gaangen ze kucken, wéi et mat Memberslëschten an anere weidere wichtegen, sensibelen Daten ass“, esou de Marc Goergen am RTL-Interview.

Den Deputéierte vun de Pirate mengt, d’Reportagen iwwert d’Piraten op reporter.lu wiere gesteiert an „zanter Méint” geplangt gewiescht. Eng drëtt Persoun hätt Kontakt tëscht dem Onlinemagasinn an engem Mataarbechter vun de Piraten hiergestallt.

AUDIO: De ganzen Interview mam Marc Goergen

« Absurd », seet reporter.lu

De Chefredakter vu Reporter.lu seet am RTL-Interview, hie wier „iwwerrascht“ iwwert d’Annonce vum Marc Goergen. „Mir hunn net op iergendwellechen Daten oder geklaute Saache geschafft an et gouf kee Leak", sou de Christoph Bumb. Reporter.lu hätt just mat ville Leit a Mataarbechter vun de Pirate geschwat, déi op „objektiv Mëssstänn“ higewisen hätten. Engersäits d’Aktivitéiten vum Daniel Frères, deen d’Aktivitéite vun der Partei a vu senger Déiereschutzorganisatioun vermëscht. Anerersäits konkret Mëssstänn bei de Parteifinanzen.

Och de Reproche, d’Reportagë wieren zanter Méint geplangt gewiescht, léisst de Journalist net gëllen. No engem éischten Artikel viru puer Woche wiere Leit aus der Partei u si erugetrueden an duerno wier et eng Saach vun „e puer Deeg“ gewiescht.

Datt d’Pirate elo vu Fake News schwätzen, dat wier schonn „eng nei Qualitéit“ vu Säite vun enger Partei, déi an der Chamber vertrueden ass, äntwert de Christoph Bumb weider.