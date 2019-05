E Grond wären déi héich Paien an der Fonction publique.

Ronn 12000 Persounen schaffen fir d’EU-Institutiounen an Agencen zu Lëtzebuerg.

Et géif awer ëmmer méi schwéier ginn, nei Mataarbechter ze fannen, seet de Christoph Schröder vum Verbindungsbüro vum Europaparlament zu Lëtzebuerg.

D'Héichhaus, an dem an de 60er Joren nach d'Europaparlament zesummekoum, huet längst säi Look an och seng Roll verännert.