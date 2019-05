Et goung ëm am Ganzen 3 Virfäll, vun Enn 2014, respektiv Ufank 2015.

Op der Cour d'appel an der Stad gouf sech e Méindeg de Mëtte mat Sequestratioune vun engem jonke Mann befaasst: Am November waren dowéinst um Stater Geriicht fest Prisongsstrofe vun tëscht 4 an 18 Joer gesprach ginn. 3 vun den am Ganze 6 Ugeklote waren zu all Kéiers 18 Joer Prisong veruerteelt ginn.

AUDIO: Séquestratioune vun engem jonke Mann - Rep. Eric Ewald

Et goung ëm 3 Virfäll vun Enn 2014 respektiv Ufank 2015. D'Haaptaffer war deemools ënnert anerem mat enger Waff an engem Messer bedreet ginn. Donieft gouf och e Kolleg vun him mat engem Messer menacéiert. Virun engem hallwe Joer haten déi am Ganzen 3 Affer zesumme 15.000 € Schuedenersatz zougesprach kritt. D'Condamnéiert aus 1. Instanz wëllen an der Haaptsaach manner héich Strofen.

Zwee vun deenen 3 Männer, déi zu 18 Joer Prisong veruerteelt gi waren, hu hunn e Méindeg vun enger ganz strenger, respektiv ze haarder Strof geschwat. Deen 3. war, wéi am 1. Prozess, net ugetrueden. Een Ugekloten, deen 8 Joer feste Prisong kritt hat, sot sech onschëlleg, een, deen zu 7 Joer festem Prisong condamnéiert gi war, huet gemengt, hie wéilt dat dote Liewen net méi, iwwerdeems dee Leschten, dee 4 Joer fest kritt hat, erkläert huet, et wär ni dovu Rieds gewiescht, fir eng Persoun z'iwwerfalen.

Déi 3 Affer hunn e Méindeg vun der Angscht geschwat, déi si am Dezember 2014 an am Januar 2015 duerchlieft hunn. D'Haaptaffer, dat zweemol doheem sequestréiert gi war, huet erzielt, déi 1. Kéier wär eng Waff an déi zweet Kéier e Messer am Spill gewiescht. Am Dezember 2014 wären eng 10 Leit bei hien heem komm an um Enn wären ënnert anerem 30.000 € fort gewiescht. Am Januar 2015 da wären 3 Leit fir en onerwënschte Besuch laanschtkomm, d'Affer hätt e Messer widder d’Strass gehalen an nees Saache geklaut kritt.

Zwee Deeg drop war dunn e Kolleg vum Haaptaffer am Viséier, dee gouf vu 4 Männer iwwerfall, zweemol mat engem Messer gepickt, krut dat och widder den Hals gedréckt a gouf an en Auto gezunn. Déi zwee Haaptmänner vun deem Iwwerfall hätte Sue vum Haaptaffer wëllen hunn. Wéi de Kolleg hinne sot, déi 3 aner Beschëllegt wären zwee Deeg virdru scho wéinst Sue komm, hätt een Haaptmann zu deem anere gesot: „Deene kanns de net vertrauen!“ Fir de Kolleg hat et dofir dono ausgesinn, wéi wann aus deem enge Grupp vun Dezember 2014 der am Januar 2015 zwee gi wären.

Déi 4 wäre mat him ronderëm gefuer, hätten hien um Enn aus dem Auto gehäit a wäre fortgefuer. Ee vun den Haaptmänner hätt him dono am Spidol ugeruff a gesot, hie sollt keng Plainte maachen, dofir hätt hie souguer Sue proposéiert kritt!

Dëse Prozess geet e Mëttwoch virun.