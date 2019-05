Wéi de CGDIS en Dënschdeg de Moie mellt, koum et op eise Stroossen zu 2 Virfäll an zu Esch hat eng Kiche gebrannt.

Kuerz no 5 Auer en Dënschdeg de Moie fréi gouf zu Fenneng an der Escher Strooss ee Cyclist ugestouss an dobäi blesséiert.



Géint 7.20 Auer e Méindeg den Owend waren tëscht Boxer a Lenzweiler zwee Autoen aneneegerannt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.

Zu Esch an der Rue Knaff hat et e Méindeg den Owend géint 18.30 Auer an enger Kiche gebrannt. Eng Persoun gouf blesséiert. Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Esch, Diddeleng, Monnerech, Käl a Schëffleng.