An engem Appartementshaus zu Biissen war d'Police e Méindeg den Owend géint 22.10 Auer vun engem Mann mat engem Messer menacéiert ginn.

D'Beamte waren an der Route de Boevange geruff ginn, well de Mann Kaméidi gemaach hat. Wéi si op der Plaz ukoumen, hat dee Betraffene sech op eemol net méi ënner Kontroll an et koum zu Handgräiflechkeeten. Nodeems hien d'Beamte mat engem Messer menacéiert hat, gouf Verstäerkung geruff. De Mann gouf iwwerwältegt an immobiliséiert. Hie gouf op Uerder vum Parquet protokolléiert



Op der Stater Gare war e Méindeg den Owend ee Foussgänger vun direkt e puer Persounen iwwerfall ginn. Si hunn dem Affer d'Suen aus der Täsch geklaut a sech ewechgemaach. Am Laf vun der Nuecht konnte 4 Täter ermëttelt ginn.



Zu Diddeleng gouf an der Nuecht op en Dënschdeg géint 1.20 Auer een Taxichauffer vun zwee jonke Männer aggresséiert. Fir d'éischt wollte si wëssen, wéi vill dass et géif kaschten, fir op Esch gefouert ze ginn. Op eemol hu si de Chauffeur geschloen an den Taxi beschiedegt. Déi zwee Täter hu sech Direktioun Gare-Usine ewechgemaach, konnten awer kuerz dono vun der Police lokaliséiert ginn.



Géint 18.15 Auer stoung op eemol eng Persoun bei engem an der Wunneng an der Route d'Ehlerange zu Esch. De jonke Mann hat ëm déi 20 Joer, schwaarz Krauselen, en hat eng schwaarz Joggingsbox un an e groe Pullover. En huet sech duerch d'Bascht gemaach. D'Police enquêtéiert.

Tëscht 20.30 Auer e Méindeg den Owend an 0.45 Auer goufen op der Eecherplaz an op der Areler Strooss der Stad, souwéi zu Hesper Alkoholkontrollen duerchgefouert. Wéi d'Police um Dënschdeg de Moie matdeelt goufen net manner wéi 192 Automobilisten ugehalen. An engem Fall war den Test positiv.