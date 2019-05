D'Zuel vun de sougenannten „Dispositions de fin de vie“ ass an de leschten zwee Joer ëm gutt 600 erop gaangen, am Ganze ginn et där elo méi ewéi 3000.

Zënter 10 Joer gëtt et d'Euthanasie-Gesetz. Déi national Kommissioun fir d'Kontroll an d'Evaluatioun vun der Euthanasie an der Assistance au suicide huet en Dënschdeg der Chamber hiren 2 Jores-Rapport iwwerreecht an drop opmierksam gemaach, datt plazeweis kéint nogebessert ginn. D'Zuel vun den Euthanasien zu Lëtzebuerg bleift iwwerdeems konstant.

AUDIO: Rapport Euthanasie - Reportage Pit Everling

Zejoert goufen et där 8, virzejoert waren et der 11. An den 10 Joer goufen et am Ganzen 71 Mënschen déi vun der Stierfhëllef Gebrauch gemaach hunn, seet den Dokter Carlo Bock, President vun der genannter Kommissioun.

Heibäi handelt et sech jo ëm déi Leit, déi eng virzäiteg Euthanasie-Demande maachen, fir de Fall wou si an hirem spéidere Liewen net méi à même wieren déi Decisioun bewosst ze huelen.

D'Zuele sinn dat eent, d'Recommandatiounen dat anert: do ass mol d'Informatiouns-Politik déi besser kéint sinn.

Da kéint um Gesetz gefeilt ginn, sou sollt notamment dra stoe kommen, datt d'Euthanasie en natierlechen Doud ass.

Et misst och méiglech sinn, datt wann d'Stierfhëllef fir e kranke Patient den eenzegen Auswee ass, datt dee sech dann net selwer misst ëm d'Démarchë bekëmmeren an en Dokter misst sichen. Do kéint sech un der Legislatioun vum Québec inspiréiert ginn.

Da stellt d'Kommissioun gewësse Retizenze géintiwwer der Euthanasie fest.

De Chamberpresident Fernand Etgen huet d'Doléancen entgéint geholl. De President vun der parlamentarescher Gesondheetskommissioun Mars di Bartolomeo huet verséchert, datt hien d'Uleie mat an seng Kommissioun wäert huelen.