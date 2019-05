D’Pappen, déi am Privatsecteur schaffen, hu jo zanter dem 1. Januar 2018 Recht op méi Congé bei enger Gebuert oder enger Adoptioun.

Bei der Gebuert vun engem Kand oder enger Adoptioun vun engem Kand ënner 16 Joer, hunn d’Pappen, déi am Privatsecteur schaffen, also elo Recht op 10 Deeg Congé. Dovunner ginn 8 Deeg iwwer de Staatsbudget (Aarbechtsministère) bezuelt. Déi rechtlech Deeg iwwerhëlt de Patron.

Wichteg ass et, datt déi Concernéiert hir Demande op dëse Pappecongé eng 2 Méint virun der Gebuert eraginn. De Patron muss spéitstens 5 Méint nom Pappecongé hir Demande un den Aarbechtsministère fir de Remboursement schécken.

D’lescht Joer koumen 4.494 där Demandë vu Patronen eran. 346 hunn der misse refuséiert ginn, well den Delai vu 5 Méint net agehale gouf. 2.751 Dossiere goufe schonn traitéiert. Käschtepunkt bis elo: 3.993.000 Euro. An der Moyenne rechent een 1.451 € pro Dossier.

Vum nächste Mount u soll déi concernéiert Patronen dësen Oflaf vereinfacht kréien.

Zanter elo 10 Joer gëtt et de « congé linguistique ». Souwuel en Employé ewéi och en Independant ka vun dësem Congé profitéieren. 200 Stonnen huet jiddereen ze gutt, déi an 2 Tranchë musse geholl ginn. De Minimum, deen een an engem Dag muss huelen ass eng hallef Stonn.

Zanter der Aféierung vun dësem Congé hu bis haut eng 3.153 Persounen heivunner Gebrauch gemaach. Dovunner sinn 3.064 Salariéen an 89 Independanten. De Gros si Fraen: 2.081 Stéck.

Déi meescht Leit kommen aus dem Santésberäich: 1.117 Leit.

Opgedeelt op Länner ass hei Frankräich virop mat 1.347 Persounen. Aus Lëtzebuerg sinn et 1.239 Leit, déi vum "congé linguistique" profitéieren.

D’Regierung wëll weider Efforte maachen. Sou soll méi Reklamm fir dëse spezielle Congé bei de Leit gemaach ginn. Ausserdeem soll doriwwer nogeduecht ginn, fir dës Mesure zäitlech auszebauen.