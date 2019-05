Um Verwaltungsgeriicht krut e Mann, deen aus Gesondheetsgrënn an d'Pensioun sollt goen, a sengem juristesche Sträit mat där zoustänneger Kommissioun Recht.

Den Tribunal administratif huet dem Staatsbeamte säi Recours géint eng Decisioun vun der Pensiounskommissioun vun Oktober 2016 nämlech als justifizéiert ugesinn. Déi hat hien ausser Stand erkläert, fir seng Aarbecht weiderzeféieren, woumat him en an-d'Pensioun-schécken aus Gesondheetsgrënn operluecht gi wär.

AUDIO: Verwaltungsgeriicht/Reportage Eric Ewald

De Mann wär awer dozou fäeg, fir Deelzäit ze schaffen, sou d'Riichter. Den Dossier sollt bei déi zoustänneg Ministeren zréckgoen an de Staat fir all d'Fraisen opkommen.

Am Juli 2010 hat e Kontrolldokter aus dem ëffentleche Secteur d'Pensiounskommissioun saiséiert. Déi sollt kucken, ob e Mann nach amstand wär, fir seng Funktiounen ze erfëllen. De Kontrolldokter hat an engem medezinesche Rapport festgehalen, dass de Mann Sequellen hätt op Grond vun Operatiounen, Thrombosen an enger Arthros. Eng däitlech Verbesserung vu senger Situatioun, soudass hien nees Vollzäit schaffe kéint, géif net méi méiglech schéngen.

Am Februar 2014 hat de Kontrolldokter e weidere medezinesche Rapport gemaach, an deem stoung, dass de Mann ganz uerg gesondheetlech Problemer hätt. Do virdrun, am Januar 2014, hat den deemolege Verdeedegungsminister Etienne Schneider d'Pensiounskommissioun ugeruff, grad wéi am Februar 2015 den Ex-Minister vun der Fonction publique.

Den Dan Kersch hat der Presidentin vun der Pensiounskommissioun ënnert anerem geschriwwen, dass de Mann zanter dem Juni 2013 ouni Paus feele géif. Am Oktober 2016 hat d'Pensiounskommissioun de Mann dunn ausser Stand erkläert, fir weider schaffen ze kënnen. Hie sollt d'Invalidepensioun kréien.

De Mann war am Januar 2017 dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. Am Juni zejoert hat den Tribunal administratif eng Expertis bei zwee Doktere gefrot. Dora gouf am Oktober an am Dezember festgehalen, dass de Mann Deelzäit schaffe kéint, respektiv näischt dogéint schwätze géif, dass hie seng Aarbecht nees ophuele kéint.

Déi 1. Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass si d'Konklusioune vun den Experten unhuelen an de Mann deemno amstand wär, fir aus Gesondheetsgrënn Deelzäit ze schaffen.