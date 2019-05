De Centre pour l'égalité de traitement huet en Dënschdeg de Moien dem Chamberpresident Fernand Etgen den Aktivitéitsrapport vun zejoert presentéiert.

Am Joer 2018 krut een 126 nei Dossieren, mat deenen déi vum Joer virdrun nach net traitéiert ware ginn et der am Ganzen 150, esou d'Directrice vum Centre, Nathalie Morgenthaler.

AUDIO: Rapport CET - Nathalie Morgenthaler

An 39 Fäll goung et zum Beispill ëm eng presuméiert Diskriminéierung wéinst engem Handicap, 24 mol war et wéinst dem Geschlecht an 21 mol wéinst der Race. Dacks geet et bei den Dossieren iwwregens ëm d'Aarbechtsplaz.

D'Suitte si ganz ënnerschiddlech. Eemol duerft net agegraff ginn, well de Fall scho viru Geriicht war. 16 mol ass keen diskriminatorescht Element fonnt ginn, 17 Ufroe konnte bis den 31. Dezember nach net ofgeschloss ginn. 34 mol hunn d'Leit sech zeréckgezunn an 82 Fäll konnt de Fall awer geléist ginn, esou d'Nathale Morgenthaler vum CET.