En 13 Joer ale Jong ass beim Accident den 1. Juli 2018 ëm d'Liewe komm. Enger Zeienausso no kéint de schëllege Mercedes zu Lëtzebuerg immatrikuléiert sinn.

E Jong vun 13 Joer ass bei engem Accident tëscht engem Auto an engem Motorrad ëm d'Liewe komm, dat Ganzt op der A8, Héicht Zweebrécken. De Jong, deen hannen um Motorrad souz, ass nach op der Plaz gestuerwen, de Chauffer dovunner, e Mann vun 37 Joer, gouf schwéier blesséiert an et war laang net kloer, ob hie seng Blessure géif iwwerliewen. De Automobilist ass nom Zesummestouss einfach weidergefuer.

10 Méint méi spéit konnt de Chauffer nach ëmmer net fonnt ginn. Op Grond vun enger Zeienausso kéint den Automobilist aus dem Grand-Duché kommen, dowéinst hunn déi däitsch Autoritéite bei de Lëtzebuerger Kollegen nogefrot. Beim Auto soll et sech ëm en hellen, eventuell wäissen, Mercedes handelen. Bis ewell konnt d'Gefier awer och nach net zu Lëtzebuerg erëmfonnt ginn.