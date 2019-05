Iwwer 250 Pompjeeë ware leschte Summer bei engem Bëschbrand zu Schlënnermanescht am Asaz. An dat net just e puer Stonne, mee deeglaang.

En Asaz, deen de CGDIS virun eng richteg Erausfuerderung gestallt huet. Enorm Quantitéiten u Material, Leit a Waasser goufe gebraucht, fir d’Feier ze läschen.

Zu Veianen huet virun e puer Wochen de Bësch ënnert der Seelbunn gebrannt. D’Feier huet sech den Hiwwel erop gefriess an ass ëmmer méi grouss ginn. Dowéinst sinn och direkt spezialiséiert Unitéite geruff ginn, déi d’Méiglechkeet hunn, bei esou Bëschbränn richteg ze intervenéieren. Mat speziellen Tankween kënnen déi no bei d’Feier fueren, fir ze läschen. Dat heescht awer elo net, dass een domat iwwerall hikënnt. Am Norde vu Lëtzebuerg ginn et vill steil an onzougänglech Hiwwelen a Bëscher. An do kënnen déi Tankween net bis bei d’Feier fueren.

An deene leschte Joren huet d’Klima am Bësch sech ëmmer méi changéiert.

Et ass méi waarm an dréche ginn. Dobäi kënnt, dass sech d’Bewirtschaftung vum Bësch verännert huet. Et gëtt ëmmer méi Naturbësch. D'Gefor vun engem Bëschbrand ass dowéinst méi grouss wéi fréier. Dat heescht awer net, dass ee mat esou schlëmme Féiere wéi a Südfrankräich oder Kalifornien rechne muss.

Dacks brennt hei just de Bëschbuedem. An deen ass schwéier ze läschen, well d’Feier sech richteg an de Bëschbuedem abrennt. Et muss reegelrecht ausgegruewe ginn, fir et kënnen ze läschen. Dowéinst si Läschfliger oder Helikopter fir Lëtzebuerg keng Optioun.

E Bëschbrand muss net ëmmer eppes Dramatesches sinn. Zanter Joerdausende gehéieren déi nämlech an den normale Liewenszyklus vun engem Bësch. De Moment geet een nach dovun aus, dass dëse Summer manner dréchen a waarm gëtt wéi de Rekordsummer vun 2018. Trotzdeem soll een oppassen, well fir Zweedrëttel vun de Bëschbränn ass de Mënsch direkt oder indirekt verantwortlech.