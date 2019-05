Eng nei Campagne soll d'Formation professionnelle an d'Kompetitioune fir Handwierker a Beruffer zu Lëtzebuerg promoten.

"Skills United" heescht d'Campagne, déi en Dënschdeg virgestallt gouf. Si soll d'Formation professionnelle méi attraktiv maachen an d'Kompetitioune fir verschidden Handwierksberuffer virstellen.

D'Campagne ass dann och e Projet vun der Worldskills Luxembourg Asbl, déi als Haaptmissioun huet, Jonker fir professionell Ausbildungen a fir déi national, europäesch an international Concoursen an deem Beräich ze sensibiliséieren (Luxskills, Euroskills, Worldskills).

2020 gëtt iwwregens zu Lëtzebuerg ewell déi 10. Oplo vun de LuxSkills gefeiert. Do ginn dann déi national Championen an e sëllechen Handwierksberuffer ënnert de Schüler gesicht.

Bei der Campagne, déi vum Edukatiounsministère geréiert gëtt, geet et drëm ze weisen, wéi villfälteg d'Beruffer am Handwierk sinn an nei motivéiert Jonker fir si ze fannen. Doriwwer eraus gëtt awer och no Coache fir déi Jonk gesicht an no Partner, déi bereet sinn, dat alles ze ënnerstëtzen.

Am Resumé heescht dat:

- Dans une première phase, Skills United vise à attirer une plus grande attention sur les concours nationaux et à rendre les concours plus compétitifs en y intégrant de nouveaux métiers et de nouvelles professions. La campagne vise également à attirer davantage de candidats, prêts à accepter ce défi.

- Qui dit plus de candidats en compétition, dit plus de coaches pour garantir un encadrement optimal. C'est dans cet esprit que la campagne cible les acteurs du milieu scolaire ou professionnel, voire les anciens candidats prêts à s'engager auprès des jeunes participants.

- Tout concours nécessite des partenaires (écoles, entreprises de grande ou de petite taille) pour mettre à disposition les ressources nécessaires dans les différents domaines, que ce soit pour les coaches, les jeunes talents ou l'association elle-même.

Weider Infoe gëtt et um Internetsite www.skillsunited.lu.

