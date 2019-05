Fir d'lescht war d'Quadripartite am November zejoert beienee komm. An de leschte Joren hu sech d'Finanze vun der Gesondheetskeess positiv entwéckelt.

A Präsens vum Sozialminister Romain Schneider an dem Gesondheetsminister Etienne Schneider analyséieren d'Sozialpartner fir d'éischt déi finanziell Situatioun vun der Assurance Maladie-Maternité, souwéi déi finanziell Previsioune fir d'Joren 2019 an 2020. Dono presentéieren déi zoustänneg Ministeren hir politesch Prioritéite fir d'Legislaturperiode 2018-2023 am Beräich vun der Sécurité Sociale an der Santé.

Fir d'lescht war d'Quadripartite am November zejoert beienee komm. An de leschte Joren hu sech d'Finanze vun der Gesondheetskeess positiv entwéckelt. Sou gouf 2017 een Iwwerschoss vu ronn 150 Milliounen Euro notéiert. Fir 2018 waren et ronn 128 Milliounen. D'Reserve goufen op 866 Millioune geschat.

Wat d'Perspektiven uginn, presentéiert sech déi finanziell Situatioun vun der CNS och weiderhi positiv. Allerdéngs misst een déi wirtschaftlech Entwécklung an déi domat verbonnen Ongewëssheeten am A behalen, hat de Verwaltungsrot vun der Gesondheetskeess am November zejoert festgehalen. Aktuell couvréiert d'CNS eng 880.000 Persounen. Zwee Drëttel dovu si Residenten an een Drëttel Net-Residenten.