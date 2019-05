Zu Dondel gouf et um Mëttwoch de Moien en déidlechen Accident an der Route de Luxembourg. Eng Fra vun 38 Joer vun Nouspelt huet net iwwerlieft.

D'Automobilistin ass an der leschter Lénkskéier virum Katrewang aus bis ewell ongekläerter Ursaach op der lénkser Säit frontal an e Bam gerannt. Si sollt net iwwerliewen. De Miess- an Erkennungsdéngscht war och op der Plaz. Weider gouf eng Autopsie ordonnéiert.

© Googlemaps

D'Strooss war vir bal 3 Stonne komplett fir den Trafic gespaart.

