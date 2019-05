D'Buergermeeschtere vu Metz an Tréier hunn dowéinst e Bréif un den Emmanuel Marcon an un d'Angela Merkel gemaach.

Si sollen Drock op de Grand-Duché a Saache Steiere maachen. Och d'Landräte vun Tréier-Saarburg a Bitburg-Prüm schléisse sech un.

Lëtzebuerg soll eng finanziell Entschiedegung un déi Regiounen an Däitschland a Frankräich bezuelen, wou vill Frontaliere liewen. Sou wéi dat zum Beispill mat der Belsch schonn de Fall ass. Lëtzebuerg bezilt aktuell 30 Milliounen Euro d'Joer als finanziellen Ausgläich un déi belsch Frontaliers-Gemengen.

D'Buergermeeschtere vun Tréier a Metz soen zwar, datt hir Regiounen och vun der méi grousser Kafkraaft vun de Frontaliere profitéieren. Mä hir Akommessteier bezuelen d'Grenzgänger hei am Land an notzen awer d'Infrastrukturen, zum Beispill d'Schoulen, an hirer Heemecht.

De Grand-Duché huet bis ewell sou Entschiedegungswënsch aus Däitschland a Frankräich ëmmer zréckgewisen.