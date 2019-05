Wéinst Prise illégale d'intérêts kréien zanter e Mëttwoch den 49 Joer alen Ex-Tutellesriichter aus der Stad an e 57 Joer alen Affekot de Prozess gemaach.

Dem fréiere Riichter gëtt virgehäit, tëscht Januar 2004 an Oktober 2015 dofir gesuergt ze hunn, dass de befrënnten Affekot eng 220 Tutellen zougeschoustert krut. Deemno wär Privates mat Berufflechem vermëscht ginn.

D'Nofolgerin vum Tutellesriichter huet um Mëttwoch als Zeie kee schlecht Bild vun den zwee Ugeklote gezeechent. Fir de Vertrieder vum Parquet geet et iwwerdeems ëm d'Fro, ob e Riichter Affären traitéiere sollt, an déi Frënn verwéckelt sinn.

De Procureur d'État Jean-Paul Frising huet dorop och geäntwert, an zwar dass de Riichter sech hätt sollen zréckzéien, wat awer net geschitt wär. D'Kompetenze vun de Beschëllegte wären net a Fro gestallt. Virum Hannergrond vum, «offensichtleche Conflit d'intérêts» hätt awer d'Gefor bestanen, dass dem Riichter säin Aschätzungsverméige gelidden hätt. Dogéint huet d'Nofolgerin vum Riichter betount, deen hätt eleng geschafft an eng aner Approche, awer ëmmer de Schutz vu Leit ënner Curatelle oder Tutelle am Sënn gehat. Den Affekot dann hätt sou Affäre gutt geréiert a si en als Tuteur gehalen. Vu Favoritismus tëscht deenen zwee hätt si och näischt gemierkt. Wat a Curatelle- oder Tutellesaffäre méi spezialiséiert Affekoten ugeet, géif et därer just 10 bis 15 ginn, an et hätt kee Mënsch sech doriwwer beschwéiert, dass dësen Affekot genannt gouf. D'Frëndschaft tëscht deenen zwee wär bekannt gewiescht, Riichter hätte sech alt Froe gestallt an dee Sujet Mëtt 2015 thematiséiert. Als Tutellesriichter hätt een et awer och net einfach. Et wär een iwwregens mat engen 3.000 Dossiere befaasst, sou d'Nofolgerin vum Riichter.

Den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire, deen déi entspriechend Perquisitioune gemaach hat an d'Auswäertung dovun, huet gemengt, him wär kee Virzéie vum Affekot opgefall. Deen hätt éischter méi komplizéiert Dossiere kritt. Den Affekot hätt dem Ex-Riichter alt emol finanziell gehollef. Déi Sue wären awer zréckbezuelt ginn. Den Affekot selwer huet d'Reprochen u seng Adress e Mëttwoch de Moien iwwregens kontestéiert.

Dëse Prozess geet en Donneschdeg de Mëtte virun.