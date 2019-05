En idyllesche Kader, fir dout-eescht Gespréicher iwwer d’Gesondheet vun der Gesondheetskeess.

D'Gewerkschaften waren éischter desillusionéiert, mat villen Iddien, mee mat wéineg Hoffnung an d'Gespréicher mat der Regierung op der Quadripartite zu Munneref gaangen. Do war deen éischte Rendez-Vous fir dëst Joer. Et géif ee sech näischt Konkretes erwaarden, huet et just virum Meeting dem OGBL-Gewerkschaftler Carlos Pereira geheescht.

Den LCGB, de Christophe Knebeler, huet eng ganz Lëscht enumeréiert, wou een Nobesserungen a Präzisioune gären hätt, de Ball léing bei der Regierung, déi misst elo agéieren. D'Federatioun vun de Spideeler, do de Paul Junck, huet dann déi vereelsten Nomenclature am An, eent vun de Schlagwierder um Mëttwoch.

Ee besonnescht schwaarzt Bild huet dann d'Dokterassociatioun AMMD gemoolt. Vun engem schwéierkranke System huet den Alain Schmit sengersäits geschwat. An och no der Entrevue tëscht der Regierung an de Sozialpartner war net jiddereen zefridden.

Donieft gouf et op der Quadripartite zu Munneref am Domaine thermal, an der Haaptsaach iwwert d'Pläng vun der Regierung déi nächst Joren. Déi huet net nëmmen hir Prioritéiten oppe geluecht, mee huet och de Bilan vun zejoert gezunn. D'lescht Joer huet d'Assurance-Maladie-Maternité Recetten an Héicht vun 3 Milliarde gezielt, domadder liicht méi wéi nach dat Joer virdrunner, wou déi bei 2,8 Milliarde loungen. Rechent een d'Depensen of, sinn ënnert dem Stréch 132 Milliounen Euro iwwregbliwwen. Et ass een deemno zefridden a schwätzt vu gudde Finanzen bei der CNS.

Wat d'Zuel vun den Assuréen ugeet, esou waren 858.000 Persounen zejoert ugemellt. Dat ass eng liicht Hausse vun 2,8 Prozent. Och bei der aktiver Populatioun, déi an d'Gesondheetskeess abezilt, sinn d'Zuele geklomm, ëm 3,8 Prozent op 479.000 Leit.

D'Preventioun, dat ass dann déi Notioun, op déi de Gesondheetsminister Etienne Schneider déi nächste Joren nach méi wëll setzen. Esou wéilt een nach weider Preventiouns- a Sensibiliséierungscampagnen entaméieren, do zum Beispill ee neien nationale Plang fir d'cardio-vasculär Krankheeten ze bekämpfen, en place setzen. Iwwert de Fong hospitalier sollen déi nächst Joer Klinike moderniséiert, ausgebaut oder och nei gebaut ginn.

Weider soll un den Infrastrukturen am medezinesche Beräich geschafft ginn, déi Realitéit ginn. Zum Beispill den nationalen Observatoire fir d'Gesondheet oder och nach eng national Agence fir d'Medikamenter a Gesondheetsproduiten.