Aktuell si ronn eng 1.000 Lëtzebuerger Studenten op Unien ageschriwwen, wou si fir Dokter oder Zänndokter léieren.

Hei am Land ass nëmmen een Drëttel vun allen Doktere Generalist. Iwwerdeem dee Ratio fir d'Generalisten an der Groussregioun tëscht 37 Prozent an der Wallonie a souguer 48 Prozent an der Lorraine variéiert.

Alles an allem gi ronn 530 Generalisten am Land gezielt, dëst mécht dem Statec no 90 Dokteren op 100.000 Awunner aus. De Gesondheetsministère ass gewëllt, finanziell Ureizer fir jonk Dokteren ze ginn, dass Si no hire Studien och zréck op Lëtzebuerg kommen.

Duerfir ass den Ament och eng Etüd am Gaang ausgeschafft ze ginn, déi d'Attraktivitéit vu Lëtzebuerg fir jonk Medeziner soll analyséieren. Dernieft sollen och d'Indemnitéite fir ageschriwwe Medezinsstudente fir eng spezifesch Formatioun op der Uni.lu an d'Luucht gesat ginn.

Dëst äntweren d'Ministere Claude Meisch an Etienne Schneider op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierten André Bauler, deen och wollt gewuer ginn, wéi et mat Generalisten am ländleche Raum ausgesäit.

Effektiv ass et an dëse Géigenden esou, datt et hei manner Generalisten ginn, wéi ronderëm gréisser Stied, sou ginn et zum Beispill am Kanton Klierf nëmmen 17 Dokteren, zu Miersch sinn et der 20, idem fir d'Kantoner Réiden oder Réimech, iwwerdeem et am Kanton Stad 150 Medeziner ginn an am Escher Kanton 136, wuel gemierkt Generalisten.

Déi ernimmt Etude soll och opweisen, wéi déi primär medezinesch Soine besser solle kënnen organiséiert ginn, absënns och fir de Besoine vu Patienten z'entspriechen, déi eng chronesch Krankheet hunn, wouvunner d'Zuel klëmmt.

Datt et zu kenger Penurie vu maîtres de stage kënnt, proposéieren d'Ministeren eng besser Kommunikatioun, wat d'Besoinen un dëse wichtege Leit sinn, déi jonk Medeziner an hire Stage betreien.

Vun der akademescher Rentrée 2020 u ginn iwwerdeem och Bachelor-Etüden an der Medezin op der Uni.lu offréiert, och solle spezialiséiert medezinesch Formatioune weiderentwéckelt ginn.

Den Ament sinn 99 Jonker op der Uni.lu ageschriwwen, wou Een awer nëmmen dat éischt Joer vum éischte Cycle an der Medezin ka maachen, éier et dann op eng Uni an d'Ausland geet.



Den Ament studéieren iwwerdeem eng ronn 1.000 jonk Lëtzebuerger op auslänneschen Unie Medezin oder fir Zänndokter. Dës Zuel baséiert op d'Zuel vun Demanden no Studenten-Subsiden. Déi meescht vun dëse Medezinsstudenten (353) sinn an Däitschland ageschriwwen, virun Unien a Frankräich (244) an der Belsch (133).