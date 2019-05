Atomenergie war e Mëttwoch d'Thema an der Ëmwelt- a Klimakommissioun an der Chamber.

Nieft der Regierung, gëtt elo och d'Chamber aktiv a well ënner anerem ganz spezifesch Drock op Frankräich maachen. Hei ginn den Ament déi nei Lafzäite vun den Atomzentralen diskutéiert.

Et wier elo de richtegen Ament, Drock op d'Fransousen ze maachen esou den LSAP Deputéierte Mars di Batolomeo. Déi franséisch Assemblée Nationale géif kuerz virdru stoen, hire Plang fir d'Energie Transitioun ze maachen. Dobäi kënnt, fir déi éischte Kéier, de Support vum däitsche Bundestag: „Bis elo ass Lëtzebuerg ëmmer zesumme mat Vertrieder vun de „Länder“ opgetrueden. Lëtzebuerg als Land, an eis Noperen: Saarland, Rheinland Pfalz, als „Länder“. Elo kënne mer hoffentlech a mir wäerten eng Initiative an déi doe Richtung huelen: mat eise Kollegen, op enger nationaler Bundesebene, eng Demarche maache vis-a-vis vun der franséischer Regierung.“

Eng franséisch Regierung, déi gären awer mol op stur schalt wann et ëm Atomkraaft geet. Dat mengt och den DP-Deputéierte Max Hahn: „Et ass schwiereg. D'Fransouse gleewen un hier Atomenergie. Si gleewen un d'Sécherheet vun hiren Atomkraaftwierker. D'selwecht ewéi déi Däitsch nach ëmmer un hier Kuelekraaftwierker gleewen. Mir mussen als Lëtzebuerger elo weisen: hei et geet anescht. An mir mussen eis Efforten nach massiv verdéiwen an dat ass jo och de Wëlle vun der Regierung an der Chamber, fir ze weisen, et geet och mat méi erneierbaren Energien.“

Et misst een alles maachen, fir d'Konditioun vun den Atomzentralen, dorënner och Cattenom, esou sécher, ma och esou deier ewéi méiglech ze maachen. Nieft de politeschen Demarchen, soll Frankräich och technesch ënner Drock gesat ginn. Atomenergie wier op Dauer finanziell net rentabel: „Doduerch datt ëmmer néi Sécherheetsmoossname musse gemaach ginn, kënnt et dozou, datt et méi deier gëtt, fir et weider ze bedreiwen, ewéi fir et ofzeschalten.“

Dës Initiative soll séier ëmgesat ginn. Nach virun der Vakanz.