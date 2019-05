Et war der Fra virgehäit ginn, der Post tëscht 2015 a 2018 ronn 65.000 € geklaut ze hunn.

Um Stater Geriicht gouf um Donneschdeg de Moien eng Fra zu 18 Méint Prisong mat Sursis probatoire veruerteelt, woubäi eng vun den Oploen d'Indemnisatioun vun der Post bannent 5 Joer ass. Et war der Fra virgehäit ginn, der Post tëscht 2015 a 2018 ronn 65'000 € geklaut ze hunn. Déi Sue muss si elo zréckbezuelen. Dobäi kënnt nach eng Geldstrof vun 2.500 €.

D'Fra, déi an der Suite vun där Affär entlooss gi war, sollt déi ronn 65'000 € vun enger Keess an eng aner transferéieren... do waren d'Suen awer ni ukomm. Si hat d'Zomm mat informateschen Tricken op hiren eegene Kont iwwerwisen a war domat gréisstendeels an d'Vakanze gefuer.

Opruff zum Haass



6 Méint Prisong an eng Geldstrof vu 1.500 €: Dozou ass um Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht eng Fra condamnéiert ginn, déi wéinst Opruff zum Haass ugeklot, fir hire Prozess awer net ugetruede war.

D'Fra hat zejoert an engem Facebook-Kommentar zu engem Video geschriwwen, et sollt een eng Persoun widdert d'Mauer stellen an erschéissen. Si hat sech donieft nach, a schlechtem Lëtzebuergesch, iwwer net-Lëtzebuerger ausgelooss.