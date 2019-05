Am Kader vun de Preparative fir Nationalfeierdag fléien um Donneschdeg a Méindeg an der Mëttesston Fligeren am Déiffluch iwwert d'Avenue John F. Kennedy.

D'Arméi mécht eng Generalprouf, an dofir fléien e Fliger vum Typ C-130 Hercules, en A400M an e KC-10 e Méindeg am Déiffluch iwwert d'Avenue John F. Kennedy. Eng C-130 Hercules flitt och schonn um Donneschdeg an der Mëttesstonn en Test. VIDEO: Hercules zu Lëtzebuerg (Archiv-Biller vun 2016) Um Dag virun Nationalfeierdag gouf et en Trainingsfluch fir den Hercules-Fliiger Offiziellt Schreiwes Fête nationale 2019: Survol de l'avenue John F. Kennedy dans le cadre d'une répétition générale du défilé aérien (27.05.2019)

Communiqué par: état-major de l'armée Dans le cadre d'une répétition générale de la prise d'armes à l'occasion de la fête nationale, un avion du type C-130 Hercules, un avion du type A400M ainsi qu'un avion du type KC-10 effectueront le lundi 27 mai vers 12 heures un survol à basse altitude de l'avenue John F. Kennedy.

Un avion du type C-130 Hercules effectuera également un survol à basse altitude de l'avenue John F. Kennedy le jeudi 23 mai vers 12 heures.