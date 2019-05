A méi wéi 70% vun de Fäll, déi een an der Mediatioun beim ILR era kritt, ginn déi 2 Parteie sech eens a fannen eng Solutioun fir de Problem.

Zejoert goufen 129 Demandë fir eng Mediatioun beim Institut Luxembourgeois de régulation, kuerz ILR agereecht. Bei der grousser Majoritéit goung et ëm de Beräich vun der Telekommunikatioun. Dat huet den Direkter vum ILR, de Luc Tapella en Donneschdeg bei der Presentatioun vum Rapport präziséiert an eng Partie Recommandatioune fir de Konsument mat op de Wee ginn.

AUDIO: Bilan ILR - Reportage Claudia Kollwelter

Déi heefegst Fäll wou e Consommateur eng Mediatioun beim ILR ugefrot huet, hu sech zejoert ëm d'Facturatioune gedréint, betount d'Sophie Steichen vum Service juridique: "Dat si generell Problemer mat Rechnunge wou Feeler dra waren, Servicer déi verrechent gi sinn, wou de Client geduecht huet, déi wiere gratis. Awer och Ännerungen am Kontrakt déi virgeholl gi sinn, wou dann och Ännerungen an der Rechnung waren. Wat och virkomm ass, ass datt den Hors forfait verrechent ginn ass an dee kontestéiert ginn ass vun de Leit."



Mä och de Roaming ass dacks e Facteur deen dofir suergt datt d'Leit Problemer hunn. Den Direkter vum ILR Luc Tapella: "Zënter deem d'Surcharge vum Roaming ofgeschaaft ginn ass, ass et relativ einfach, d'Lëtzebuerger si séier iwwert d'Grenz an da schalt een dat net méi aus. Fréier huet een den Data Roaming ausgeschalt da war ee sécher datt ee keng Iwwerraschung kritt huet. Haut ass een dat gewinnt, a wann een da mol an e Land geet wat net an der EU ass a wou keng extra Accorden tëscht dem Operateur an deem Land ginn, da kann een heiansdo mol Iwwerraschunge kréien."



D'Sophie Steichen erënnert drun datt an Länner wéi Monaco oder der Schwäiz de Roaming bei verschiddenen Operateure mat abegraff ass awer nach laang net bei hinnen all: "Do ass et wichteg ze wëssen datt een sech am Viraus informéiert bei sengem Operateur, wat d'Tariffer sinn. Wëll deemno wéi, kann een da schlecht Iwwerraschunge kréie, well een dann an eng gewëssen Zone tarifaire kënnt, déi héich ass an d'Leit generell mengen si wieren am Roaming, wat allerdéngs net de Fall ass."



