Si protestéieren e Freideg um 15 Auer virum Héichhaus um Kierchbierg a wëllen och déi Rout Bréck blockéieren.

Et soll en Akt si vu friddlechem „zivillem Ungehorsam“.

Bei der 1. Protestaktioun am Mäerz waren d'Schüler an der Schoul entschëllegt, wa se e Schreiwes vun den Elteren haten. Dës Kéier hu se näischt beim Educatiounsministère gefrot.

Et soll also friddlech – ouni Gewalt - op d'Klimaurgence opmierksam gemaach ginn. D'Europawale wären och Klimawalen, mä d'Organisateure soen op Facebook, datt si keng politesch Fändele wéilten e Freideg gesinn. D'Manifestatioun soll net fir politesch Zwecker genotzt ginn, net vun de Parteien op de soziale Medie benotzt ginn. Politiker kéinte matgoen sou wéi all aner Leit och, mä sech w.e.g. am Hannergrond halen.

D'Organisateure präziséieren och op Facebook, datt si mat der Police zesumme schaffen, fir hir Protestaktioun...och fir d'Sécherheet ze garantéieren.

Kee géif och verhaft ginn, wann alles friddlech bleift.

FOTOGALERIE: Klima-Marsch de 15. Mäerz 2019