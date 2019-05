6 Méint Prisong an eng Amende vu 1.500 €: Dozou ass eng Fra condamnéiert ginn, déi wéint Opruff zum Haass ugeklot war, mä hire Prozess net ugetruede war

Well d’Madamm net ugetruede war, gouf se och zum Prisong veruerteelt.

D'Fra hat zejoert an engem Facebook-Kommentar zu engem Video geschriwwen, et sollt een eng Persoun widdert d'Mauer stellen an erschéissen.

Si hat sech donieft nach a schlechtem Lëtzebuergesch, iwwer Net-Lëtzebuerger ausgelooss.