Eng ganz Partie Stroossen oder Stroossenabschnitter si fir den Trafic gespaart.

E Marathon ass och ëmmer en organisatoresche Marathon fir den Trafic ... Mir informéieren hei esou, wéi d'Stad Lëtzebuerg eis dat matdeelt - vum Samschdeg am Laf vum Nomëtteg un.

AUDIO: Marathon: Verkéierstipps vum Laurent Vanetti vun der Stad

Communiqué de Presse - Le dispositif de la Police pour le marathon



Le samedi 1er juin 2019 aura lieu la 14e édition du marathon de nuit dans les rues de la Ville de Luxembourg. La Police Grand-Ducale encadrera cet événement de taille qui attire des dizaines de milliers de spectateurs autour du parcours par un dispositif de sécurité et de circulation adapté. Plus de 300 agents de Police seront engagés sur le terrain. La Police Grand-Ducale pourra aussi compter sur le support de collègues allemands et belges.



Le dispositif policier vise à assurer le bon déroulement de la manifestation ainsi que la fluidité du trafic à Luxembourg. Une présence policière sera assurée le long du parcours et notamment aux endroits importants de la course.



Un poste de commandement " Police - CGDIS - Services de la Ville de Luxembourg (VdL) - Administration des ponts et chaussées - ministère des Transports - organisateur " sera installé à la Luxexpo afin d'assurer la centralisation des informations et la coordination entre les différents acteurs impliqués.



Concernant le volet de la circulation, la Police garantira le flux du trafic aux différents carrefours névralgiques, surveillera les déviations mises en place et veillera avec la VdL au respect des interdictions de stationnement.



Des postes fixes seront mis en place sur l'ensemble du parcours, et surtout aux endroits importants. Il s'agit d'assurer un service de surveillance, de surveiller les restrictions de stationnement et de circulation et de garder les spectateurs en dehors du parcours.



La Police comptera aussi sur plusieurs équipes de cyclistes pour un service d'ordre et de surveillance. Les policiers-cyclistes accompagneront les sportifs sur une partie du parcours.



Comme pour tout évènement rassemblant un très grand nombre de personnes, la Police appelle les spectateurs à faire preuve d'une certaine vigilance, à faire attention aux pickpockets et à signaler tout objet ou personne suspects à la Police.