An Däitschland goufen dëst Joer wéinst de Raupen scho Schoulen evakuéiert an Autobunne gespaart.

Net wäit ewech vun der RTL-City konnt dës Foto gemaach ginn. Si weist, wéi mer vun Natur an Ëmwelt confirméiert kruten, Eichenprozessionsspinner. Dës kleng Déiere si fir Mënschen, aner Déieren awer och fir d'Beem schiedlech, wéi de Gesondheetsministère schonn no verschiddene Fäll am Joer 2017 matgedeelt hat.

De Problem läit bei de Brennhoer vun de Raupen. Hiert Nesselgëft kann allergesch Reaktiounen ausléisen. Den Nohaltegkeetsministère huet ee Informatiounsblat mat Mesurë fir d'Preventioun an däitscher a franséischer Sprooch opgesat.

Däitschland: Eichenprozessionsspinner blockéiert ganz Autobunn

Eng vun de gréissten däitschen Autobunnen, d'A1, huet wéinst dem Eichenprozessionsspinner zum Deel misste gespaart ginn. Dat am Beräich ronderëm Hamburg, wou d'Strooss vun e Mëttwoch un all Nuecht tëscht 22 Auer owes an 5 Auer moies zougemaach gëtt. Dowéinst kënnt een zu deenen Amenter net méi op d'A25 an d'A255. Nach bis e Samschdeg de Moie soll hei d'Raup aus dem Verkéier geholl ginn.

E Freideg da gouf scho bei Karlsruhe eng Schoul evakuéiert, e Méindeg dann dat selwecht an anere Géigenden a Baden-Württemberg.