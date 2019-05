Aktuell produzéiert Lëtzebuerg nëmmen 3 Prozent vum Geméis an Uebst, déi d'Awunner brauchen, selwer.

An dat huet och Konsequenze fir d'Ëmwelt, duerch den Import ginn nämlech méi Emissiounen ausgestouss. Eng Piste, fir dat ze änneren, soll de sougenannten Urban Farming sinn. D'Ëmweltministesch huet um Donneschdeg hir Strategie fir den Ubau vu Liewensmëttel am städtesche Raum virgestallt.

Uebst a Geméis an der Stad ubauen ass dacks aus enger Noutwennegkeet entstanen – wärend Depressiounsjoren zum Beispill oder an defavoriséierte fréieren Industriestied. Mëttlerweil ass et awer e weltwäiten Trend, vun deem sech vill versprach gëtt: eng besser Loftqualitéit an de Stied, méi kuerz Weeër vu Produzent bis zum Konsument an e bessert Verständnis dovun, wéi d’Liewensmëttel entstinn. Bréissel zum Beispill wëll bis 2030, 30 Prozent vum Uebst a Geméis lokal produzéieren. Esou e chiffréiert Zil, wëll ee sech zu Lëtzebuerg net ginn.

D'Carole Dieschbourg: D'Zil ass et, dass mer méi autonom ginn an eis selwer kënnen esou gutt wéi et geet mat Liewensmëttel versuergen.

D’Leit géife sech dat och wënschen. Enger Ëmfro vum Landwirtschaftsministère no wieren 71 Prozent vun de Lëtzebuerger bereet, méi ze bezuele fir lokal Produiten. Den Urban Farming soll dobäi déi konventionell Landwirtschaft net ersetzen, mee ergänzen.

D'Carole Dieschbourg: Sief et am Beräich, dass een op engem Gebai eng Zär mécht, wou ee Geméis planzt a vläicht och nach Solarenergie produzéiert, sief et dass mer eben ëffentlechen Terrain erëm iessbar maachen, d'Leit erëm zesummeféieren an erëm méi enk de Lien maachen zu deem, wat mer all Dag brauche fir z'iessen.

Déi verschidde Forme vun urbaner Landwirtschaft sollen an den nächste véier Joer och eng gesetzlech Basis a Finanzéierungsméiglechkeete kréien. Et ginn haut schonn eng Rei Projete wéi Gemeinschaftsgäert a Kooperativen zu Lëtzebuerg.

D'Carole Dieschbourg: Mä wéi kënne mer dat nach ausbauen, ekonomesch Nischen och draus maachen, fir eenzel Acteuren, wéi kënne mer zum Beispill den Architekten et schmackhaft maachen, datt se eng Etage méi plangen, déi da genotzt gëtt, an déi dann och e Sënn huet fir den Erhalt vun der Biodiversitéit.

Beim Urban Farming däerf net mat Pestizide geschafft ginn. Fir d’Bewässerung soll Reewaasser gesammelt a genotzt ginn – eng aner Iddi ass, et d’Ofwaasser méi dezentraliséiert erëm opzebereeden.