Fir d'Vertrieder vum Parquet sollen den Ex-Tutellesriichter aus der Stad an en Affekot den entspriechenden Artikele vum Code pénal no bestrooft ginn.

Et war hinne jo engersäits d'Prise illégale d'intérêts an anerersäits de Recel virgehäit ginn.

Dat, well de fréiere Riichter tëscht Januar 2004 an Oktober 2015 soll dofir gesuergt hunn, dass de befrënnten Affekot eng 220 Tutellen zougeschoustert krut. Privates wär deemno mat Berufflechem vermëscht ginn. Dat hunn d'Ugekloten am Prozess awer ganz anescht gesinn.

AUDIO: Geriicht/Reportage Eric Ewald

E Mëttwoch schonn hat den Ex-Tutellesriichter ausgesot, hien hätt ni ee bevirdeelegt, an der Relatioun mam Affekot wär näischt anormal gewiescht an am Oktober 2015 wär hie suspendéiert gi wéinst enger privater Relatioun, déi hien net hätt sollen hunn.

De fréiere Riichter hat sech schockéiert gewisen iwwert den Dossier géint hien an et wär eng Heldendot, et Schmu ze nennen, wann ee sech Reegele setze géif. En Donneschdeg dunn huet den Affekot erkläert, hien hätt gefaart, an der Suite vun enger Perquisitioun, am November 2015, a sengem Büro, dass seng Honorabilitéit kéint a Fro gestallt ginn. Fir d'Uklo wär de Frëndschaftslien tëscht him an dem fréiere Riichter duergaangen, vu dass seng Kompetenz net a Fro gestallt gi wär. Et géif awer just en imaginäre Lien tëscht där Frëndschaft an dem Mandat fir Tutellë ginn, hien hätt net vu Favoritismus profitéiert a seng Aarbecht korrekt gemaach.

De Beschëllegten hir Affekoten hu vun engem ongerechten Dossier geschwat, vun Acharnement géintiwwer hire Clienten an dovun, dass den Affekot net favoriséiert gouf an déi zwee Beruffleches a Privates ëmmer auserneegehalen hätten. De Me Minden an de Me Rosario Grasso hunn ënnert anerem op d'Irrecevabilitéit vun de strofrechtleche Poursuitte plädéiert, well et schonn disziplinarescher zum selwechte Fait gouf an de Fräisproch vun hire Mandante gefuerdert.

Dogéint huet de Procureur d'État Jean-Paul Frising gemengt, vun Acharnement kéint keng Rieds sinn. Déi zwee Männer wäre sech dem Problem och bewosst gewiescht, net neutral, respektiv net objektiv ze sinn. Wéinst engem Schued un der Reputatioun vun der Justiz huet de Vertrieder vum Parquet deemno Strofe gefuerdert, déi tëscht 15 Deeg a 5 Joer Prisong an tëscht 251 an 125.000 Euro Geldbouss leien. Dobäi kéint e Verbuet kommen, fir eng ëffentlech Funktioun auszefëllen.

D'Uerteel gëtt den 20. Juni gesprach.